Nocturnes sur Loire, boniments Sigloy Sigloy Catégories d’évènement: Loiret

Sigloy

Nocturnes sur Loire, boniments Sigloy, 5 août 2022, Sigloy. Nocturnes sur Loire, boniments Sigloy

2022-08-05 18:45:00 18:45:00 – 2022-08-05 21:45:00 21:45:00

Sigloy Loiret Sigloy 68 EUR 68 En nocturne, embarquez sur un bateau traditionnel de Loire. Bonimenteries. Dîner compris. Tour à tour guide, conteur, bateleur, poète ou farceur, C’Nabum nous entraîne sur une rivière de mots avec ses bonimenteries qui naissent des légendes, personnages, histoires et animaux de notre Loire. En nocturne, embarquez sur un bateau traditionnel de Loire. Bonimenteries. Dîner compris passion.loire@orange.fr +33 6 80 91 58 61 http://www.passeursdeloire.fr/ En nocturne, embarquez sur un bateau traditionnel de Loire. Bonimenteries. Dîner compris. Tour à tour guide, conteur, bateleur, poète ou farceur, C’Nabum nous entraîne sur une rivière de mots avec ses bonimenteries qui naissent des légendes, personnages, histoires et animaux de notre Loire. Florence Rabouin

Sigloy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Sigloy Autres Lieu Sigloy Adresse Ville Sigloy lieuville Sigloy Departement Loiret

Sigloy Sigloy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigloy/

Nocturnes sur Loire, boniments Sigloy 2022-08-05 was last modified: by Nocturnes sur Loire, boniments Sigloy Sigloy 5 août 2022 Loiret Sigloy

Sigloy Loiret