Nocturnes, 15 juillet 2023, Preuilly-sur-Claise

Nocturnes

Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

2023-07-15 – 2023-07-15

Indre-et-Loire

Récit historique de la période de construction de la chapelle à la fin du moyen âge et au début de la renaissance. Trois parties mettent en scène des personnages incarnés par des comédiens amateurs et authentiques :

Le mariage du baron » Grisegonelle » Frotier et Françoise d’Amboise de Bussy, la rencontre avec six personnages de la danse macabre, puis entrée dans la renaissance avec deux personnages célèbres François 1er et Léonard de Vinci.

Enfin, notre truculente aubergiste et ses parisiennes qui viennent d’arriver à Preuilly où elles apportent légèreté et dérision, pour finir les commères nous commentent l’actualité à leur manière.

Le spectacle est introduit par la narratrice et le Suisse d’église qui apportent tout au long de précieux renseignements. La musique des Trouvères du Va

