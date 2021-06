Fongrave Fongrave Fongrave, Lot-et-Garonne Nocturnes : Nuits enchantées dans l’église Saint-Léger Fongrave Fongrave Catégories d’évènement: Fongrave

Lot-et-Garonne

Nocturnes : Nuits enchantées dans l’église Saint-Léger Fongrave, 13 août 2021-13 août 2021, Fongrave. Nocturnes : Nuits enchantées dans l’église Saint-Léger 2021-08-13 20:30:00 – 2021-08-13 Le bourg Devant l’église Saint-Léger

Fongrave Lot-et-Garonne Fongrave Découvrez l'église Saint-Léger de Fongrave et son retable baroque, témoins de la riche histoire d'un ancien prieuré fontevriste. Puis laissez-vous charmer par la voix de la soprano Marie-Caroline Kfoury.

Détails Catégories d’évènement: Fongrave, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fongrave Adresse Le bourg Devant l'église Saint-Léger Ville Fongrave lieuville 44.39376#0.53682