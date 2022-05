Nocturnes musicales à Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Catégories d’évènement: 47180

Couthures-sur-Garonne

Nocturnes musicales à Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne, 19 juillet 2022, Couthures-sur-Garonne. Nocturnes musicales à Fous de Garonne Rue de Lacave Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne

2022-07-19 19:00:00 – 2022-08-30 23:30:00 Rue de Lacave Fous de Garonne

Couthures-sur-Garonne 47180 Tous les mardis soir de l’été à partir du 19 juillet, “l’esprit Guinguette” souffle sur les berges de Garonne.

Rue de Lacave Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne

