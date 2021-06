NOCTURNES : MARCHÉS DES PRODUCTEURS, CRÉATEURS, VIGNERONS, ARTISTES … Aniane, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Aniane.

Amis exposants, artisans, créateurs et producteurs : dossier à télécharger sur www.lesfeeriesdenoelaniane.com.

C’est un grand marché nocturne de producteurs, d’artistes, d’artisans et vignerons en plein cœur du village historique d’Aniane avec des animations musicales ambiance latine avec des points de restauration conviviaux. Asseyez-vous à une grande table en plein air au pied de la chapelle des pénitents avec votre assiette de produits locaux, dégustez tranquillement votre vin de la vallée de l’Hérault, Profitez également de nos commerces locaux avec leurs terrasses en vous promenant dans les ruelles et places du village.

Organisée par les féeries de Noël et l’AEA en partenariat avec la Mairie D’Aniane et le soutien de France Bleu Hérault.

https://www.lesfeeriesdenoelaniane.com/

