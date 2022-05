Nocturnes les Mercredis de l’été au Château Le Rocher-Portail Maen Roch, 27 juillet 2022, Maen Roch.

Nocturnes les Mercredis de l’été au Château Le Rocher-Portail Saint-Brice-en-Coglès Le Rocher Portail Maen Roch

2022-07-27 21:00:00 – 2022-08-17 23:00:00 Saint-Brice-en-Coglès Le Rocher Portail

Maen Roch 35460

Arpentez les intérieurs d’un château renaissance à la nuit tombée !

Le château Le Rocher Portail vous convie à ses nocturnes de la saison 2022, tous les mercredis soir d’été du 27 juillet au 17 août inclus de 21h à 23h.

Venez visiter en famille ou entre amis le château du Rocher Portail et ses expositions d’artistes à la lueur des bougies dans une ambiance théâtrale et musicale.

Le château et ses dépendances sont entièrement illuminés, leur donnant un aspect féerique et magique.

La soirée se finalise par un feu d’artifices pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Réservations ouvertes prochainement.

contact@lerocherportail.com +33 2 99 97 26 83 https://lerocherportail.fr/pages/chateau-bretagne-le-rocher-portail-visites-et-jardins-157.php

Arpentez les intérieurs d’un château renaissance à la nuit tombée !

Le château Le Rocher Portail vous convie à ses nocturnes de la saison 2022, tous les mercredis soir d’été du 27 juillet au 17 août inclus de 21h à 23h.

Venez visiter en famille ou entre amis le château du Rocher Portail et ses expositions d’artistes à la lueur des bougies dans une ambiance théâtrale et musicale.

Le château et ses dépendances sont entièrement illuminés, leur donnant un aspect féerique et magique.

La soirée se finalise par un feu d’artifices pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Réservations ouvertes prochainement.

Saint-Brice-en-Coglès Le Rocher Portail Maen Roch

dernière mise à jour : 2022-05-19 par