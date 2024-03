Nocturnes gourmandes à Saint-Gervais Saint-Gervais, samedi 3 août 2024.

Saint-Gervais, petit village situé au nord de Bordeaux, vous propose de découvrir ses marchés nocturnes et artisans producteurs dans une ambiance musicale et festive, à partir de 19h.

N’oubliez pas vos couverts, assiettes et ecocups. EUR.

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-03

Parc de la Mairie

Saint-Gervais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

