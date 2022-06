Nocturnes du vendredi Salon-de-Provence, 1 juillet 2022, Salon-de-Provence.

Nocturnes du vendredi

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-07-01 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-26 23:30:00 23:30:00

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône

Tous les vendredis de juillet et août

Le marché nocturne artisanal est devenu une tradition ! De 19h30 à 23h30, tous les vendredis soirs de la saison estivale, le centre-ville accueille 70 exposants et leurs produits artisanaux. Dans une ambiance musicale et festive, les Nocturnes sont le rendez-vous incontournable de l’été salonais.

Marché nocturne artisanal

Tous les vendredis de juillet et août

Le marché nocturne artisanal est devenu une tradition ! De 19h30 à 23h30, tous les vendredis soirs de la saison estivale, le centre-ville accueille 70 exposants et leurs produits artisanaux. Dans une ambiance musicale et festive, les Nocturnes sont le rendez-vous incontournable de l’été salonais.

Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-21 par