Nocturnes du mercredi – Soirées rock avec Gad Zukes

2022-08-10 – 2022-08-10

Cette fratrie de 5 frères et sœurs nous entraine allègrement dans son univers british. nGratuit, tout public. Pour les nocturnes du mercredi, les bistrots et restaurants rejoignent les festivités dans le thème et proposent des petits concerts.

