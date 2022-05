Nocturnes du mercredi – Soirées celtique avec Transatlantiks, 3 août 2022, .

Nocturnes du mercredi – Soirées celtique avec Transatlantiks

2022-08-03 – 2022-08-03

Transatlantiks débarque avec de belles harmonies vocales, un violon irlandais, un banjo ténor et une six cordes à répétition. Ballades américaines et folksongs irlandaises redoublent en toute simplicité. nGratuit, tout public. Pour les nocturnes du mercredi, les bistrots et restaurants rejoignent les festivités dans le thème et proposent des petits concerts.

