Nocturnes du mercredi – Soirée Latina avec Batukabloc, 6 juillet 2022, .

Nocturnes du mercredi – Soirée Latina avec Batukabloc

2022-07-06 18:30:00 – 2022-07-06 23:30:00

Batukabloc Une batuk à bloc et sans toc! fanfare proposée par l’Office Culturel de Langueux, en déambulation dans le coeur de la station du Val-André piétonnisé. nGratuit, tout public. Pour les nocturnes du mercredi, les bistrots et restaurants rejoignent les festivités dans le thème et proposent des petits concerts.

