Nocturnes du mercredi – Soirée électro avec Basstong
20 juillet 2022, 21:00:00 – 23:30:00
Rue Winston Churchill La Rotonde
Pléneuf-Val-André, Côtes d'Armor

Tout objet est une source sonore potentielle pour transformer le trottoir en dancefloor ou l'art de composer de l'électro avec ses tongs !
Gratuit, tout public. Pour les nocturnes du mercredi, les bistrots et restaurants rejoignent les festivités dans le thème et proposent des petits concerts.

