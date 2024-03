NOCTURNES DE L’HISTOIRE BARU INVITÉ D’HONNEUR Nancy, mercredi 27 mars 2024.

NOCTURNES DE L’HISTOIRE BARU INVITÉ D’HONNEUR Nancy Meurthe-et-Moselle

Mercredi

Les Nocturnes de l’Histoire, évènement national, ont pour ambition une diffusion large du savoir historique, à travers des manifestations de qualité, en rendant accessibles les résultats de la recherche au public le plus large.

Pour la 4e édition des Nocturnes de l’histoire, la Bibliothèque Stanislas s’associe avec association Histoire d’en parler pour évoquer l’histoire de l’industrialisation. Il sera question plus particulièrement de celle de la Lorraine, à travers le prisme de la bande dessinée. De 20h à 22H, la Ville de Nancy proposera des dialogues entre des auteurs et des historiens, sous la forme de deux courtes conférences avec Stefano Simiz, chercheur au Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH), et Tristan Thil, scénariste de la bande dessinée Lorraine coeur d’acier . Ces mini-conférences seront suivies d’une interview de Baru, dont la Bibliothèque Stanislas vient d’acquérir des planches illustrées.

Baru (Hervé Baruela), est un dessinateur, italien d’origine par son père. Il a grandi à Villerupt et évoque, depuis ses débuts, la vie dans les cités ouvrières avec à son actif de nombreux albums de bande dessinée. La condition du travailleur venu d’ailleurs, avec « pour prix à payer » un long chemin avant une intégration parfois difficilement compatible avec sa culture originelle et l’éloignement de son pays, est un thème central dans sa trilogie Bella Ciao. Baru retrace les souvenirs d’une vie dans la cité Sainte-Claire où il a grandi, avec un trait et des couleurs maîtrisés, des dialogues authentiques et une humanité bouleversante.

Cette rencontre sera animée par Pascal Raggi du Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire.

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27 22:00:00

43 rue Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est bibliotheque@nancy.fr

L’événement NOCTURNES DE L’HISTOIRE BARU INVITÉ D’HONNEUR Nancy a été mis à jour le 2024-03-14 par DESTINATION NANCY