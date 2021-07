Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse NOCTURNES DE LA CITE DE L’ESPACE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NOCTURNES DE LA CITE DE L’ESPACE Toulouse, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Toulouse. NOCTURNES DE LA CITE DE L’ESPACE 2021-07-15 18:00:00 – 2021-08-19 23:00:00 LA CITE DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord

Toulouse Haute-Garonne Chaque jeudi, du 15 juillet au 19 août, la Cité de l’espace organise 6 nocturnes autour d’animations inédites : profitez des expositions, films, spectacles et animations en continu ainsi que d’une ambiance inédite du site. AU PROGRAMME:

– Expositions, animations, spectacles et films accessibles en continu jusqu’à 23h

– Observation du Ciel aux télescopes

– Illuminations des Jardins, une occasion rare de voir la Cité de l’espace en habits de lumière

– Feu d’artifice

– Mapping spectaculaire sur la fusée… Ariane fait son show ! Vous pouvez réserver:

– votre billet « 1 jour à la Cité de l’Espace + nocturne »

– votre billet « nocturne » Plus d’infos sur: www.cite-espace.com/evenements/les-nocturnes-2021/ Cet été, une fois la nuit tombée, la Cité de l’Espace prolonge la curiosité spatiale de ses visiteurs en ouvrant ses portes en nocturne.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse LA CITE DE L'ESPACE Avenue Jean Gonord Ville Toulouse lieuville 43.58902#1.49103