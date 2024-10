Nocturnes au Parc du Petit Prince Ungersheim Haut-Rhin

Ungersheim

Ungersheim

Nocturnes au Parc du Petit Prince Ungersheim, jeudi 31 octobre 2024.

Nocturnes au Parc du Petit Prince

Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Venez vivre une journée de folie et défier vos peurs, si vous l’osez !

Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus téméraires des créatures de l’ombre, tapis dans les recoins, tenteront de perdre les visiteurs dans le dédale obscur. Il faudra s’armer de courage pour trouver la sortie et ne pas céder aux appels des jongleurs de feu.

Venez vivre une journée de folie et défier vos peurs, si vous l’osez !

Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus téméraires des créatures de l’ombre, tapis dans les recoins, tenteront de perdre les visiteurs dans le dédale obscur. Il faudra s’armer de courage pour trouver la sortie et ne pas céder aux appels des jongleurs de feu. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 16:00:00

fin : 2024-10-31 22:00:00

Rue de l’Espoir

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est contact@parcdupetitprince.com

L’événement Nocturnes au Parc du Petit Prince Ungersheim a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

jeudi 31 octobre 2024 Nocturnes au Parc du Petit Prince Ungersheim Nocturnes au Parc du Petit Prince Rue de l'Espoir Ungersheim Haut-Rhin 2024-10-31 à .Venez vivre une journée de folie et défier vos peurs, si vous l'osez ! Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus téméraires des créatures de l'ombre, tapis dans les recoins, tenteront de perdre les visiteurs dans le dédale obscur. Il faudra s'armer de courage pour trouver la sortie et ne pas céder aux appels des jongleurs de feu.