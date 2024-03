NOCTURNES AU MUSÉE Lodève, samedi 18 mai 2024.

NOCTURNES AU MUSÉE Lodève Hérault

La Nuit européenne des musées étendue à tout le week-end. Trois parcours à découvrir tout le weekend

Le musée de Lodève vous accueille tout le week-end. Il propose, sur plus de 1 000 m², trois parcours permanents, trois récits vertigineux, ludiques et émouvants, destinés aux adultes comme aux enfants.

Le parcours Traces du vivant vous relate l’histoire de la Terre

depuis l’explosion de la vie il y a 540 millions d’années.

Le parcours Empreintes de l’Homme vous raconte la Préhistoire

avec humour et poésie.

Le parcours Mémoires de pierres vous emmène dans l’univers

du sculpteur Paul Dardé.

Deux nocturnes gratuites

Une ouverture nocturne gratuite est proposée le samedi 19

et dimanche 20 mai avec un programme inédit. À cinq minutes

à pied de la Cathédrale, une visite inoubliable en attendant le

spectacle de la Cie Carabosse.

Horaires

10h30 13h et 14h 18h

18h 22h | entrée gratuite | https://www.museedelodeve.fr/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-19 22:00:00

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie

