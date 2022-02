Nocturnes au musée : La sculpture dans tous ses états Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Nocturnes au musée : La sculpture dans tous ses états Valence, 17 mars 2022, Valence. Nocturnes au musée : La sculpture dans tous ses états Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

2022-03-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-17 19:30:00 19:30:00 Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

Valence Drôme EUR 4 4 Elles ponctuent l’espace urbain, elles poétisent les parcs, elles enorgueillissent les collections des musées et magnifient les lieux de culte… Les sculptures offrent de multiples facettes et autant de techniques que nous vous invitons à découvrir. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Ville Valence lieuville Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Nocturnes au musée : La sculpture dans tous ses états Valence 2022-03-17 was last modified: by Nocturnes au musée : La sculpture dans tous ses états Valence Valence 17 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme