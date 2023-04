Nocturnes au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Nocturnes au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs, 7 avril 2023, Paris. Le vendredi 07 avril 2023

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Profitez de l’ouverture exceptionnelle avec tarif réduit du musée des Plans-Reliefs de 18h à 22h, avec des visites-flash pour compléter votre découverte. Pas le temps de venir en journée au musée ? Profitez de la nocturne organisée le vendredi 7 avril de 18h à 22h, pour découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs. Pour compléter votre expérience, participez aux visites-flash « Les plans-reliefs en 15 mn » à 19h, 20h et 21h. Une mini-visite guidée qui vous donnera toutes les clefs pour comprendre les maquettes. Visites-flash : 19h, 20h, 21h. Visites gratuites, sur présentation d’un billet. Pas de réservation. Se présenter directement à l’accueil du musée, au 4e étage de la cour des Invalides. Billet d’entrée : tarif réduit spécial à 10 € pendant les nocturnes. Gratuit pour les moins de 18 ans (tous pays) et pour les moins de 26 ans (résidents de l’UE). Le billet comprend aussi l’accès au musée de l’Armée – tombeau de Napoléon, également ouvert en nocturne de 18h à 22h. Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/expositions-en-cours/Nocturnes-2023 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/expositions-et-evenements/expositions-en-cours/Nocturnes-2023

Musée des Plans-Reliefs, RMN-GP, conception G. Froger

