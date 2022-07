Nocturnes au jardin – Domaine de Chaumont-sur-Loire, 9 juillet 2022, .

Nocturnes au jardin – Domaine de Chaumont-sur-Loire



2022-07-09 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-31 00:00:00 00:00:00

Nocturnes au jardin – Domaine de Chaumont-sur-Loire. Le Domaine de Chaumont-sur-Loire propose des promenades nocturnes poétiques et musicales au cœur du Festival International des Jardins. Ce parcours insolite entraîne librement les visiteurs, en famille ou entre amis, dans une déambulation poétique offrant une autre vision du Festival et une redécouverte de ses espaces. Les jardins se transforment, émerveillent les regards par de subtils reflets ou des ombres mouvantes. Les parcelles renaissent dans des ambiances féeriques et mystérieuses, renouvelées cette année par la diffusion de musiques de films. . La mise en lumière des jardins est réalisée grâce à des diodes électroluminescentes, très respectueuses de l’environnement de la faune comme de la flore.

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire propose des promenades nocturnes poétiques et musicales au cœur du Festival International des Jardins. Ce parcours insolite entraîne librement les visiteurs, en famille ou entre amis, dans une déambulation poétique offrant une autre vision du Festival

+33 2 54 20 99 22

Nocturnes au jardin – Domaine de Chaumont-sur-Loire. Le Domaine de Chaumont-sur-Loire propose des promenades nocturnes poétiques et musicales au cœur du Festival International des Jardins. Ce parcours insolite entraîne librement les visiteurs, en famille ou entre amis, dans une déambulation poétique offrant une autre vision du Festival et une redécouverte de ses espaces. Les jardins se transforment, émerveillent les regards par de subtils reflets ou des ombres mouvantes. Les parcelles renaissent dans des ambiances féeriques et mystérieuses, renouvelées cette année par la diffusion de musiques de films. . La mise en lumière des jardins est réalisée grâce à des diodes électroluminescentes, très respectueuses de l’environnement de la faune comme de la flore.

©domaine-de-chaumont

dernière mise à jour : 2022-07-01 par