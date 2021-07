La bussiere Château de La Bussière La Bussière Nocturnes au Château : visites au fil du temps & dîner saxo Château de La Bussière La bussiere Catégorie d’évènement: La Bussière

Nocturnes au Château : visites au fil du temps & dîner saxo Château de La Bussière, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La bussiere. Nocturnes au Château : visites au fil du temps & dîner saxo

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Château de La Bussière

A faire entre amis, en famille ou en couple, à partir du 21 Juillet, tous les mercredis de l’été, le château reste ouvert jusqu’à 23h ! 19h30 : Visites au fil du temps Déambulation nocturne et visite théâtralisée en plein air au crépuscule, le Domaine de la Bussière s’offre autrement, pour une expérience unique ! Durée : 5 scénettes de 15 minutes environ 21h00 : Dîner saxo Près de l’Orangerie, dégustez nos plats frais et bios, gourmands et de saison ; en vous laissant bercer, lors de la nuit étoilée par les mélodies d’un saxo…

Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/

Nocturnes au Château Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T19:30:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-21T19:30:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T19:30:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-23T19:30:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-24T19:30:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-25T19:30:00 2021-07-25T23:00:00;2021-07-25T19:30:00 2021-07-25T23:00:00;2021-07-26T19:30:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-26T19:30:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T19:30:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-27T19:30:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T19:30:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-28T19:30:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T19:30:00 2021-07-30T23:00:00;2021-07-30T19:30:00 2021-07-30T23:00:00;2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T23:00:00;2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T23:00:00;2021-08-01T19:30:00 2021-08-01T23:00:00;2021-08-01T19:30:00 2021-08-01T23:00:00;2021-08-02T19:30:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-02T19:30:00 2021-08-02T23:00:00;2021-08-03T19:30:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-03T19:30:00 2021-08-03T23:00:00;2021-08-04T19:30:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-04T19:30:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-05T19:30:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-05T19:30:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-06T19:30:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-06T19:30:00 2021-08-06T23:00:00;2021-08-07T19:30:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-07T19:30:00 2021-08-07T23:00:00;2021-08-08T19:30:00 2021-08-08T23:00:00;2021-08-08T19:30:00 2021-08-08T23:00:00;2021-08-09T19:30:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-09T19:30:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T19:30:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-10T19:30:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-11T19:30:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-11T19:30:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-12T19:30:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-12T19:30:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T19:30:00 2021-08-13T23:00:00;2021-08-13T19:30:00 2021-08-13T23:00:00;2021-08-14T19:30:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-14T19:30:00 2021-08-14T23:00:00;2021-08-15T19:30:00 2021-08-15T23:00:00;2021-08-15T19:30:00 2021-08-15T23:00:00;2021-08-16T19:30:00 2021-08-16T23:00:00;2021-08-16T19:30:00 2021-08-16T23:00:00;2021-08-17T19:30:00 2021-08-17T23:00:00;2021-08-17T19:30:00 2021-08-17T23:00:00;2021-08-18T19:30:00 2021-08-18T23:00:00;2021-08-18T19:30:00 2021-08-18T23:00:00;2021-08-19T19:30:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-19T19:30:00 2021-08-19T23:00:00;2021-08-20T19:30:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-20T19:30:00 2021-08-20T23:00:00;2021-08-21T19:30:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-21T19:30:00 2021-08-21T23:00:00;2021-08-22T19:30:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-22T19:30:00 2021-08-22T23:00:00;2021-08-23T19:30:00 2021-08-23T23:00:00;2021-08-23T19:30:00 2021-08-23T23:00:00;2021-08-24T19:30:00 2021-08-24T23:00:00;2021-08-24T19:30:00 2021-08-24T23:00:00;2021-08-25T19:30:00 2021-08-25T23:00:00;2021-08-25T19:30:00 2021-08-25T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Bussière Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de La Bussière Adresse 35 Rue du Château, La bussiere Ville La bussiere lieuville Château de La Bussière La bussiere