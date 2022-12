NOCTURNES À MONTSOREAU : DANS LES BOUTIQUES, LIEUX DE CRÉATION, DE DÉGUSTATION… Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire En octobre 2022 est né à Montsoreau un collectif au féminin, d’entrepreneuses solo (mais pas que), composé d’actrices économiques, d’artistes, de créatrices, baptisé « Montsor’Elles ». « Montsor’Elles » a l’envie de porter, au delà des frontières de Montsoreau, une image plaisante, attractive, des lieux de savoir-faire, de commerce, d’artisanat, et ainsi, proposer aux visiteurs une offre large et agréable, pour un moment sympathique, à la découverte du joli village de Montsoreau. Les solos entrepreneuses de ce collectif (parfois accompagnées) de Montsoreau, souhaitent améliorer la fréquentation et la visibilité de leurs lieux d’activités ; d’où la création de ce collectif. Rendez-vous dans les boutiques, lieux de création, de dégustation… du joli village de Montsoreau. Dans toutes les boutiques, une surprise et un bel accueil vous sont réservés ! montsorelles@gmail.com +33 6 79 70 74 23 Montsoreau

