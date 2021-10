NOCTURNES A L’INSTITUT INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 28 octobre 2021, Lille.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, le jeudi 28 octobre à 18:00

**↘** **Nadine Catry et Adeline Rossion dans le cadre de l’exposition AUTOUR D’UN ALBUM DE FAMILLE et de la photographie vernaculaire.** Depuis une dizaine d’années, Nadine et Paul Catry, originaires de Lille, n’ont cessé d’explorer cette pratique domestique de la photographie. Leur « collecte du regard » rassemble des tirages anonymes de divers sujets et périodes, qui révèlent une appropriation quasi-universelle du médium pour témoigner de notre rapport au monde. Adeline Roisson est collaboratrice scientifique en charge de la collection au Musée de la Photographie de Charleroi en Belgique et prépare une exposition pour l’année 2022 autour de la photographie amateur. **↘ « Conversation nucléaire » avec Théodora Barat et Aram Kebabdjian** Après une présentation de leurs travaux respectifs les plus récents, l’artiste et l’écrivain nous invitent à un échange autour de leurs recherches sur le nucléaire (sa géographie, son histoire, ses infrastructures, ses formes, l’humanité qu’il révèle et génère) et stratégies de monstration de cet invisible continent. + 10 expositions gratuites ! Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site : [www.institut-photo.com](http://www.institut-photo.com)

Venez (re)découvrir l’Institut lors de visites concoctées avec les commissaires et/ou les artistes des expositions !

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord



