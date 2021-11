NOCTURNES A L’INSTITUT — Ezio d’Agostino INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 2 décembre 2021, Lille.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, le jeudi 2 décembre à 18:00

Depuis plus d’une dizaine d’années, le photographe italien questionne la nature documentaire de la photographie et s’intéresse plus particulièrement aux capacités du médium à témoigner de phénomènes de société. Ce projet, initié en 2014, est l’occasion de retourner sur les terres natales de l’artiste puisque l’Italie recense les deux tiers des apparitions religieuses dans le monde. Stéphanie Solinas est diplômée de l’ENS Louis Lumière et docteur en Arts Plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle développe une œuvre plurielle, à la croisée de la photographie, du livre et de l’installation. Sa pratique interroge l’opération même de “voir” et ses limites, n’a de cesse d’interroger ce médium. Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles aux Rencontres d’Arles, au Musée Carré d’Art de Nîmes, au Fraenkel LAB (San Francisco), au FOAM d’Amsterdam, à Paris au Musée National Eugène-Delacroix, à La Maison Rouge, à la Société Française de Photographie. Il est présent dans des collections internationales: au Centre National des Arts Plastiques, à la Bibliothèque Nationale de France, au CNAC Georges Pompidou/Bibliothèque Kandinsky, dans le Fonds Régional d’Art Contemporain PACA, au Musée Nicéphore Niepce, au Musée de L’Elysée à Lausanne, au Pier 24 Photography à San Francisco, ainsi que dans plusieurs collections particulières. Stéphanie Solinas a publié Dominique Lambert (2010/2016), Sans titre (Monsieur Bertillon) (2012) et Déserteurs (2013). + dès 18h : Carte blanche musicale à Elise Kravets (DJ set)

Gratuit (réservation fortement conseillée)

Participez à la visite à deux voix de l’exposition TRUE FAITH en présence du photographe Ézio d’Agostino et de Stéphanie Solinas, docteur en Arts Plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille



