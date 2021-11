NOCTURNES A L’INSTITUT — Aurélien Froment INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 25 novembre 2021, Lille.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, le jeudi 25 novembre à 18:00

L’installation _Théâtre optique – Photo Zucca_ d’Aurélien Froment réunit pour la première fois les nombreuses pratiques de l’image de Pierre Zucca : la photographie de plateau, la réalisation de films, et la collaboration avec l’écrivain Pierre Klossowski. C’est cette hétérogénéité apparente qui est au cœur de l’exposition. Librement inspiré d’un projet non réalisé de Max Berto, Jean-André Fieschi et Sylvie Zucca (_Passage du plaisir_, 2000), _Théâtre optique_ nous invite à un parcours à travers différents espaces de représentation, des vitrines de cinéma au livre, du plateau à l’écran. Composée d’un grand nombre de photographies inédites, l’exposition questionne « la double-nature de l’image », à la fois pièce à conviction et œuvre imaginaire. Il s’agit d’une histoire racontée par ses bords, où l’on prend « le risque de trahir pour une chance de ne pas trahir » (Pierre Zucca). L’échange proposé par Matthieu Orlean s’appuie sur les photographies que Pierre Zucca a réalisé sur le tournage de _Out 1_ de Jacques Rivette en 1971. Le film de Rivette existe sous deux versions (mêmes images et même base filmique mais agencées autrement) : une version « sérial » de douze heures initialement conçue pour la télévision (époque ORTF) d’une durée de douze heures qui se nomme _Out 1 : Noli Me Tangere_ ; une version raccourcie d’une durée de presque cinq heures intitulée _Out 1 : Spectre_. Pour la première version, les photos de Zucca ouvrent chaque épisode (en musique), comme le résumé en images de l’épisode précédent. Dans la seconde les photos de Zucca s’invitent à participer au récit fragmenté, faisant office de transition (poétique), multiplient les points de vue, et participant à un montage général surprenant fait de coïncidences, de dérapages, et de collisions. C’est, selon Matthieu Orléan, un usage particulièrement original et impertinent de la photographie en cinéma, dans ce film libre, et expérimental, qui convie aussi bien Eschylle, Louis Feuillade, Peter Brook, Andy Warhol, René Clair, Jonas Mekas, Erich von Stroheim, Shirley Clarke, Alain Robbe Grillet qu’Honoré de Balzac. En somme, participez à la rencontre imprévue du documentaire et du fantastique avec Aurélien Froment et Matthieu Orléan. **+ dès 18h : Carte blanche musicale à Aguacate (live) + Donov (DJ set) (sans réservation)**

Entrée libre (réservation conseillée)

Rencontre avec l’artiste Aurélien Froment et Matthieu Orléan, réalisateur français, collaborateur artistique auprès de la Cinémathèque française le jeudi 25 novembre à 19h.

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:00:00