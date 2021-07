La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme, La Garde-Adhémar Nocturnes à la ferme pédagogique « Au bonheur des animaux » La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Nocturnes à la ferme pédagogique « Au bonheur des animaux »
2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-30 22:00:00
« Au bonheur des animaux » – ferme pédagogique
165 chemin de l'aérodrome
La Garde-Adhémar Drôme

La Garde-Adhémar Drôme Les mardis et vendredis soirs en juillet et en août, la ferme pédagogique ouvre son aire de pique-nique. Chaque soir un food truck différent à découvrir et tester.



Vente de boissons et glaces artisanales



Sans réservation

Pique-nique personnel interdit aubonheurdesanimaux@yahoo.fr +33 6 48 12 62 55 http://www.aubonheurdesanimaux26.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

