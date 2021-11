Nocturne – Zola, scènes de genre Dijon, 3 novembre 2021, Dijon.

Nocturne – Zola, scènes de genre Musée de la Vie bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne Dijon

2021-11-03 – 2021-11-03 Musée de la Vie bourguignonne 17 Rue Sainte-Anne

Dijon 21000

EUR Critique d’art, passionné de peinture, ami de peintres de son temps, Zola est aussi le peintre de scènes de genre ou de natures mortes dont le réalisme, loin d’être seulement photographique, est aussi musical, psychologique et olfactif. Des extraits de Nana, Son Excellence Eugène Rougon, le Ventre de Paris et Germinal seront éclairés de mouvements musicaux des sérénades de Beethoven et Dohnany, ainsi que les trios de Cras et Françaix.

