Nocturne Yvetotaise Yvetot, 27 novembre 2021, Yvetot.

Nocturne Yvetotaise Yvetot

2021-11-27 – 2021-11-27

Yvetot 76190

1ère édition, organisée par le Club de l’Athlétique Cauchois.

En faveur de la Ligue contre le Cancer, arpentez les plus belles rues de la capitale du Pays de Caux lors d’une course nocturne. L’occasion de donner le coup d’envoi des illuminations de Noël. De plus, de nombreux lots seront à gagner pour les finishers.

1ère course à 19h05 (7km, 100% féminine).

2nd course à 19h50 (1km, 100% pour enfants).

3ème course à 20h05 (7km, 100% masculine).

lanocturneyvetotaise@cacauchois.fr +33 6 81 93 87 35

Yvetot

