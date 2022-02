Nocturne & Visite Special Guest Centre d’art contemporain, 10 février 2022, Genève.

Nocturne & Visite Special Guest

Centre d’art contemporain, le jeudi 10 février à 18:00

Ouverture nocturne le 10 février 2022 de 18.00 à 21.00 & visite Special Guest à 19.00. [L’accès requiert la présentation d’un certificat de vaccination ou de guérison (2G). Le port du masque est obligatoire.] Le Centre d’Art Contemporain Genève est heureux de vous accueillir lors d’une ouverture nocturne de son exposition en cours, la Biennale de l’Image en Mouvement 2021 (BIM’21). Pour la dernière visite Special Guest organisée autour de la Biennale de l’Image en Mouvement 2021, le Centre invite François Bovier. Autour d’une discussion avec Sofia Kouloukouri, notre invité spécial de ce mois tentera de répondre à ces questions: Quels sont les enjeux liés à l’exposition du médium filmique et de la vidéo ? Comment la circulation et consommation plus « démocratique » des images en mouvement impacte notre rapport au dispositif ? De quelle manière évolue la relation aux images dans la vie quotidienne ? François Bovier est maître d’enseignement et de recherche au sein de la Section d’histoire du cinéma de l’Université de Lausanne (UNIL) et chargé de recherche à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Il est co-fondateur de la revue Décadrages et co-directeur de la collection PlanSécant (MetisPresses). Auteur de H. D. et le groupe Pool : des avant-gardes littéraires au cinéma “visionnaire” (L’Âge d’Homme, 2009), il a publié de nombreux articles sur le cinéma expérimental, les films d’artistes et les pratiques militantes dans des revues académiques et des ouvrages collectifs. Organisée sous la direction artistique du collectif DIS et d’Andrea Bellini, directeur du Centre, la BIM’21 est construite autour de « l’imaginaire artistique et culturel » du collectif newyorkais. Les artistes invité·e·x·s sont Emily Allan & Leah Hennessey, Theo Anthony, Riccardo Benassi, Will Benedict & Steffen Jørgensen, Hannah Black & Juliana Huxtable & And Or Forever, DIS, Giulia Essyad, Simon Fujiwara, GRAU, Mandy Harris Williams, Camille Henrot, Sabrina Röthlisberger Belkacem, Akeem Smith et TELFAR. Réservation conseillée : [[https://my.weezevent.com/visite-special-guest-avec-francois-bovier](https://my.weezevent.com/visite-special-guest-avec-francois-bovier)](https://my.weezevent.com/visite-special-guest-avec-francois-bovier) Plus d’informations: [[https://centre.ch/fr/events/visit-special-guest-francois-bovier/](https://centre.ch/fr/events/visit-special-guest-francois-bovier/)](https://centre.ch/fr/events/visit-special-guest-francois-bovier/)

CHF 0.-

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève



