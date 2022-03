Nocturne / Visite à deux voix dans l’exposition “Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire” Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nocturne / Visite à deux voix dans l'exposition "Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire" Musée d'arts de Nantes, 16 juin 2022, Nantes.

Horaire : 19:15 20:45

4€ / 2,5€ Sur réservation à l'accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). En partenariat avec le Planétarium de Nantes À l'occasion de l'exposition estivale du Musée d'arts, Angela Bulloch conçoit une installation pour l'espace central du Patio, poursuivant la série Night Sky initiée dans les années 2000. Œuvres lumineuses installées in situ, chacune est composée de multiples constellations de LEDs. Cette visite à deux voix organisée avec le Planétarium de Nantes propose une découverte de ces œuvres dans une approche à la fois artistique et scientifique.

