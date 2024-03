NOCTURNE : Triptyque impressionniste Palais des Beaux-Arts Lille, vendredi 19 avril 2024.

NOCTURNE : Triptyque impressionniste Paysages sonores et explorations visuelles avec le collectif Neocore 19 avril – 20 septembre, les vendredis Palais des Beaux-Arts Gratuit

En écho à l’exposition Monet à Vétheuil : les saisons d’une vie, le Palais des Beaux-Arts vous plonge dans une expérience sonore et visuelle en trois temps : printemps, été, automne. Découvrez lors des sessions d’écoute d’avril, juillet et septembre trois créations contemporaines originales qui mêlent arts numériques et musique électronique. L’installation, couplé d’un système audio augmenté, invite à laisser se dissoudre vos repères spatio-temporels dans le son et la lumière, comme un appel à la contemplation et à la méditation.

Trois dates à retenir : vendredi 19 avril, 5 juillet et 20 septembre 2024

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé