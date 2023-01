Nocturne / Table ronde : Les musées et les vols d’œuvres d’arts Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nocturne / Table ronde : Les musées et les vols d'œuvres d'arts Musée d'arts de Nantes, 16 février 2023

18:30 20:30

Gratuit : oui
Réservation conseillée à l'accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Programme détaillé à venir

Événement organisé par l'Université de Nantes et le Tribunal judiciaire de Nantes

Les vols d'œuvres d'art intéressent au plus haut point les musées. Comment vérifient-ils que les œuvres dont ils font l'acquisition n'ont pas été volées ? Par quels moyens se prémunissent-ils contre le vol ? Et si un vol devait arriver, comment réagit l'autorité judiciaire ? Ces questions à la croisée de l'histoire de l'art et du droit seront abordées au cours de cette table ronde, avec l'intervention d'universitaires, de professionnels des musées et du monde judiciaire.

