Nocturne Printemps Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Nocturne Printemps Maison Dauphine 14 Rue Du 4 septembre Aix-en-Provence

2022-03-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-26 22:00:00 22:00:00 Maison Dauphine 14 Rue Du 4 septembre

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Quelque-part entre la fin de ses études en Californie, ses débuts dans un studio Photo à San Francisco et son retour en France à quelques mois de la pandémie ; Aurélia avait accroché son appareil photo à son épaule, fourré son sac à dos de robes colorées et avait sillonné les routes de la Côte Ouest Américaine.

Elle y a réalisé une série d’autoportraits à un âge et à une étape de vie charnière : 20 ans et le début d’une nouvelle vie sur un nouveau continent. À peine sorti de l’adolescence, on croit déjà connaître beaucoup de choses. On a pris de nombreuses décisions pour le reste de sa vie, on veut manger le monde et on se sent en même temps dépourvu face à l’immensité du parcours restant à accomplir.



20 ans, c’est un âge auquel toute conviction peut vite être ébranlée, tout projet s’écrouler, se reconstruire et toute vision de la vie se métamorphoser. Ce projet prend pour décor le Lake Tahoe au Nevada, les falaises de la région de Santa Cruz, le Grand Canyon en Arizona et les réserves d’eau californiennes. Il y explore la découverte de soi, la libération par le dépaysement, le voyage, les notions de bonheur, d’épanouissement et de (dé)possession matérielle. Ces ballons symbolisent toutes ces choses qui nous portent, nous font sortir la tête de l’eau, nous aident à grandir mais aussi à fuir. Nous y sommes fermement attaché. Mais ces ballons ne sont que ce qu’ils sont et poussés par le vent ils peuvent rapidement changer de direction ou s’envoler définitivement. Ils invitent alors à se questionner sur leur présence mais surtout sur la possibilité de leur absence, qu’elle soit imposée ou delibérée.

Ce projet réalisé fin 2017 s’est tinté depuis, au vu de la situation exceptionnelle, d’une nouvelle nuance. Ce besoin de voyage, de liberté et d’émancipation s’intensifie et prend d’autant plus d’importance que nous en sommes privés, interdits.

Confinés, isolés, empêchés, nous sommes ou avons été beaucoup à voir éclater quelques ballons.

Nuit des galeries printemps 2022, exposition du travail d’Aurélia Faudot, « A Wonderful Journey »

contact@maisondauphine.com +33 6 51 06 18 75 https://www.galerie-maisondauphine.com/

Maison Dauphine 14 Rue Du 4 septembre Aix-en-Provence

