Nocturne patinoire : soirée mousse Prémanon, 20 août 2021, Prémanon. Nocturne patinoire : soirée mousse 2021-08-20 – 2021-08-20 Patinoire Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Cette année, nous testons la mousse sur la glace ! Un élément qui transformera la patinoire en une boîte de nuit moderne !

