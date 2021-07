Les Orres Les Orres Hautes-Alpes, Les Orres Nocturne Patinoire Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres

Nocturne Patinoire Les Orres, 4 août 2021, Les Orres. Nocturne Patinoire 2021-08-04 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-25 22:20:00 22:20:00 Patinoire Les Orres 1650

Les Orres Hautes-Alpes La patinoire vous accueille de 20h à 22h20 dans une ambiance musicale et festive. Musique, show de lumières, machine à fumée. +33 4 92 52 73 05 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Les Orres Autres Lieu Les Orres Adresse Patinoire Les Orres 1650 Ville Les Orres lieuville 44.49174#6.55622