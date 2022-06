Nocturne musicale de Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Catégories d’évènement: 47180

Couthures-sur-Garonne 47180 Couthures-sur-Garonne EUR Tous les mardis soir de l’été à partir du 19 juillet, des nocturnes musicales sont proposées sur les berges de Garonne.

– Mardi 19 juillet : Les Originals

– Mardi 26 juillet : Duo Caravelle

– Mardi 2 août : Milos Asian

– Mardi 9 août : Les Frères de loin

– Mardi 16 août : Calza Trio ensoleillé Festif.

– Mardi 23 août : 80’s cover Club.

Le rendez-vous est donné sur l’espace enherbé en bord de Garonne.

