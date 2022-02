Nocturne musicale à la patinoire Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Votre patinoire vous transporte dans une belle ambiance musicale ! Venez patiner et chanter en famille ou entre amis sous les étoiles et au rythme de la musique. Un moment idéal pour toute la famille ! info@lescontamines.com +33 4 50 47 01 58 http://www.lescontamines.com/ Patinoire Jean-Christophe Simond Lieu-dit Les Loyers Les Contamines-Montjoie

