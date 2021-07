Nocturne musicale à Fous de Garonne Couthures-sur-Garonne, 24 août 2021, Couthures-sur-Garonne.

Nocturne musicale à Fous de Garonne 2021-08-24 19:00:00 – 2021-08-24 23:30:00 Rue de La cave Fous de Garonne

Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne Couthures-sur-Garonne

Tous les mardis soir de l’été, “l’esprit Guinguette” souffle sur les berges de Garonne.

Des nocturnes musicales sont organisées avec un groupe Live et restauration sur place.

-13 juillet : Los Ladrones (Blues, gospel, swing)

-20 juillet : Blue Mojito (Musiques latines bossa-nova, jazz)

-27 juillet : Les Originals (Pop Anglaise)

-3 août : Duo Caravelle (Jazz, latino et chanson française)

-10 août : Furiosso (Trio blues’n’roll et World Musique)

-17 août : 80’s cover club (Pop-Rock français et anglais)

-24 août : La fiancée du pirate (Chansons de marins et de pirates)

-31 août : Duo Caravelle (Jazz, latino et chansons françaises)

Billetterie sur place ou www.fous-de-garonne.com.

+33 5 53 76 35 48

