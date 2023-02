Nocturne Musée Opsession – Festival Hip Opsession Danse Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 24 février 2023, Nantes.

2023-02-24 Entrée libre en continu, dans la limite des places disponibles. Dernier accès 30 min. avant la fermeture.

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Entrée libre en continu, dans la limite des places disponibles. Dernier accès 30 min. avant la fermeture.

Depuis plusieurs années, le Château des ducs de Bretagne et Pick Up Production s’associent pour différents projets. Une nouvelle fois, une collaboration est mise en place dans le cadre de l’édition du Festival Hip Opsession Danse 2023 pour offrir une découverte insolite et nocturne du Musée d’histoire de Nantes. Cette année, c’est au tour de la compagnie S’poart et de son chorégraphe, Mickaël Le Mer, de s’emparer de ce lieu historique et de s’approprier les collections du château ainsi que les espaces qui leur sont mis à disposition. C’est à travers la création, la transmission et l’exploration que la compagnie embarque dans leur univers pour faire découvrir le musée et le hip-hop de manière inédite.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/