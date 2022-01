Nocturne Musée Opsession Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 18 février 2022, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Nocturne de 18h à 22h (dernière accès à 21h30) au musée+ DJ set dès 15h, accompagné de performances de danse, dans la cour du château

Le Château des ducs de Bretagne et le Festival Hip Opsession Danse s’associent et invitent The Rookies à s’approprier le musée d’histoire de Nantes à l’occasion d’une Nocturne inédite. Venez découvrir autrement les collections en présence d’artistes issus de la scène hip-hop nantaise. Danseurs et danseuses nantais reconnus à l’international, The Rookies, c’est aussi un pied dans la musique, dans la mode et dans l’univers afro-urbain. Performances dansées, projections, DJ sets, espaces de discussions, etc., le musée se transforme le temps d’une soirée aux couleurs de ce collectif débordant d’idées et d’énergie. Événement organisé par le Château des ducs de Bretagne et Pick Up Production, dans le cadre du Festival Hip Opsession Danse.

