Nocturne Musée Danse – Trouble Fête 2022 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 5 mars 2022, Nantes.

2022-03-05 de 18h à 22h (dernier accès à 21h30)

Horaire : 18:00 22:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. de 18h à 22h (dernier accès à 21h30)

Trouble-fête, c’est faire la fête, la teuf, danser ensemble, enfin… dans un château, tout en assistant au tournage d’un film expérimental de danse qui réunit 75 amateurs ! Musique et Danse en Loire-Atlantique a donné carte blanche à Christine Maltête-Pinck, pour la Nocturne Musée Danse. Costumé, maquillé ou pas, venez assister et participer aux trois ambiances imaginées par la chorégraphe du Group Berthe : un boudoir flou, lascif et queer, un dancefloor furieux et physique, une guinguette musette et pétillante ! Une commande de Musique et Danse en Loire-Atlantique au Group Berthe, coorganisée avec le Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, en partenariat avec le Festival Trajectoires, avec le soutien du CCN de Nantes, du Grand T et la collaboration de la compagnie Passage(s).

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/nocturne-musee-danse-2022/