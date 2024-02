Nocturne « Métiers de l’Informatique » Epitech Nancy Nancy, mardi 27 février 2024.

Nocturne « Métiers de l’Informatique » Et si votre avenir c’était l’informatique ? Venez découvrir les métiers de l’informatique en participant à notre nocturne sur le campus ! Echangez avec notre équipe, nos alumni et nos étudiants. Mardi 27 février, 18h00 Epitech Nancy Inscription gratuite et obligatoire

Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers après Epitech ? Découvrez le Programme Grande Ecole en échangeant avec notre équipe, nos alumni et étudiants.

Epitech, École de l’Innovation et de l’Expertise Informatique, propose des formations s’adressant aux élèves passionnés par les nouvelles technologies.

Le programme Programme Grande École s’adresse aux titulaires d’un Bac ou d’un Bac+1 souhaitant effectuer leurs études supérieures dans le secteur de l’informatique et obtenir un Bac+5 en bénéficiant d’une pédagogie innovante basée sur la pratique.

Reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise, Epitech est visée par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Les formations débouchent sur des emplois à fort potentiel avec 100% des élèves embauchés à la fin de leurs études.

