Nocturne Ludomusée

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30 00:00:00 Le temps d'une soirée, retombez en enfance au parc-musée. Grande partie de Loups-Garous de Thiercelieux, Pictionary géant… De nombreux jeux de société seront également mis à disposition des participants. Possibilité d'apporter son pique-nique et sa couverture pour un dîner sur l'herbe. À partir de 12 ans. Réservation obligatoire.

