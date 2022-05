Nocturne – L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau, 3 août 2022, Azay-le-Rideau.

Nocturne – L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau

2022-08-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-03 23:30:00 23:30:00

Azay-le-Rideau 37190

9.8 EUR Par la Compañia Flamenco Léa Carlosema.

Le temps d’un voyage musical et dansé, les artistes proposent une immersion totale dans l’atmosphère du traditionnel « Tablao Flamenco » où le dialogue entre la danse, la guitare et le chant flamenco réveille en celui qui écoute et regarde, des sensations profondes, insoupçonnées et très fortes.

À l’extérieur, devant le château.

Compris dans prix du billet d’entrée au château.

contact@chateaudelislette.fr +33 2 47 45 40 10 https://www.chateaudelislette.fr/

chateau de l’islette

Azay-le-Rideau

