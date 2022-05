Nocturne – L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: 37190

Azay-le-Rideau 37190 Azay-le-Rideau 9.8 EUR Par le Swing Together Trio et accompagné par la chanteuse Chiara Viola Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano, David Salesse à la contrebasse et la chanteuse Chiara Viola. À l’extérieur, devant le château. Compris dans prix du billet d’entrée au château. Par le Swing Together Trio et accompagné par la chanteuse Chiara Viola Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano, David Salesse à la contrebasse et la chanteuse Chiara Viola. À l’extérieur, devant le château. Compris dans prix du billet d’entrée au château. contact@chateaudelislette.fr +33 2 47 45 40 10 https://www.chateaudelislette.fr/ Par le Swing Together Trio et accompagné par la chanteuse Chiara Viola Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano, David Salesse à la contrebasse et la chanteuse Chiara Viola. À l’extérieur, devant le château. Compris dans prix du billet d’entrée au château. chateau de l’Islette

