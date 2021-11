Vernon Librairie La Compagnie des Livres Eure, Vernon Nocturne Librairie La Compagnie des Livres Vernon Catégories d’évènement: Eure

Nocturne Librairie La Compagnie des Livres, 21 janvier 2022, Vernon. Nocturne

Librairie La Compagnie des Livres, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00 Nocturne exceptionnelle jusqu’à 21h pour flâner ou dénicher de bonnes lectures ! Librairie La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera 27200 Vernon Vernon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

