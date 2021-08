Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Nocturne / “Les lignes de l’eau” – Zhu Hong Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nocturne / “Les lignes de l’eau” – Zhu Hong Musée d’arts de Nantes, 30 septembre 2021, Nantes. 2021-09-30

Horaire : 19:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr (ouverture prochaine des réservations). Soirée carte blanche à l’artiste. Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes