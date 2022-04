Nocturne – L’Ensemble Laostic Bourgogne, 28 mai 2022, .

Nocturne – L’Ensemble Laostic Bourgogne

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 23:00:00

9 EUR L’Ensemble Laostic-Bourgogne est un chœur mixte amateur de 30 chanteurs. Il interprétera des chants grégoriens, des polyphonies du Moyen Âge et de la Renaissance, un programme varié qui fera honneur à la Fête de l’Ascension et à la Vierge de Fontenay.

Promenade nocturne dans le cloître, le scriptorium, la salle du chapitre, le chauffoir de l’abbaye illuminés par plus de 1200 bougies.

