Horaire : 19:15 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). En partenariat avec la Maison de la poésie La Maison de la Poésie et le Musée d’arts de Nantes poursuivent leur collaboration autour du cycle « Poète à l’œuvre » en proposant à Virginie Gautier d’écrire un texte à partir de l’accrochage temporaire L’Âme de la forêt. Virginie Gautier a étudié en école d’art puis développé une pratique artistique autour des questions d’espace, de perception et de déplacement qu’elle poursuit aujourd’hui par l’écriture et le dessin. Son écriture s’attache aux lieux et se nourrit du paysage. Dernier ouvrage paru : Vers les terres vagues (Éditions NOUS, 2022). Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

