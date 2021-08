Nocturne / Le Club R-26 Musée d’arts de Nantes, 7 octobre 2021, Nantes.

2021-10-07

Horaire : 19:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr (ouverture prochaine des réservations).

Une proposition de Norman Barreau-Gély et David Rolland, librement adaptée du spectacle Le Club R-26. Avec Norman Barreau-Gély (récit), Clair (chant) et Philippe Eveno (guitare et chant). Paris 1930.Sonia Delaunay, Le Corbusier, Georges Vantongerloo, Joséphine Baker, Django Reinhardt se pressent au R-26, le réseau social de Madeleine et Robert Perrier. Chez eux on se retrouve pour créer, célébrer le bon vin et la belle amitié, danser sur du jazz.90 ans plus tard, on a retrouvé les archives du R-26 : films, albums photos, chansons inédites, correspondances. En tirant le fil d’une histoire intime du 20e siècle, Le Club R-26 présente une famille attachante, au coeur des brûlantes années folles entre peintres cubistes, jazz manouche et cabarets nudistes. Son : David DinckelProduction : Alambic’ – collectif artistique

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes