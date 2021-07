Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges NOCTURNE : LA P’TITE SOEUR Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

NOCTURNE : LA P'TITE SOEUR
2021-07-08 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-08
Rue Grillot Les Jardins en Terrasses
Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges 8 EUR Banjo, guitare et contrebassine. La P’tite Soeur fait dans la dentelle, celle des jupons de la chanson française. Un brin revendicatif et anarcho gentil, un poil postpunk, plein d’énergie vitale, une véritable ode à la vie festive !

Trois piliers de la scène qui sont avides de vous faire découvrir leur univers et que vous savourerez avec délectation ! Rendez-vous sous la Grande Halle, buvette et restauration rapide sur place. +33 3 29 37 68 81 http://www.jardinsenterrasses.fr/ La P’tite Soeur dernière mise à jour : 2021-07-03 par

